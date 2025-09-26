Durrant a pofon a bajusz alól – A Pápai Rendőrkapitányságon Rontó Márkó körözése

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki egy fiatal gyanúsított ellen, akit erőszakos bűncselekménnyel hoznak összefüggésbe. Az ügy Veszprém vármegyében indult, ahol a hatóságok szerint a férfi tettleg bántalmazott valakit, majd elérhetetlenné vált a bírósági eljárás során. Az ütés gyors volt, de a körözés tartós lesz vajon? Segítse a rendőrség munkáját, ossza meg másokkal is!

A körözés alatt álló Rontó Márkó Budapesten született

Fotó: police.hu

Az erőszakos bűncselekmény után körözést rendeltek el a budapesti elkövető ellen

A 22 éves, budapesti születésű férfi ügyét a Pápai Rendőrkapitányság kezeli, mivel a bűncselekmény ebben a városban történt, és így emiatt itt indult eljárás az ügyben. A testi sértés a Büntető törvénykönyv szerint akkor állapítható meg, ha valaki szándékosan testi fájdalmat okoz másnak, vagy olyan egészségkárosodást idéz elő, amely gyógytartamától függően könnyű vagy súlyos kategóriába sorolható. Enyhébb esetben nyolc napon belül gyógyuló sérülésekről van szó, míg tartósabb, komolyabb következményeknél a törvény akár többéves szabadságvesztést is lehetővé tesz. A Büntető törvénykönyv 164. § kimondja:

Aki másnak testi bántalmazással vagy más módon egészségsértést, egészségkárosodást okoz, testi sértést követ el. Ide tartozik minden olyan szándékos magatartás, amikor a sértett fájdalmat érez, megsérül, vagy az egészségi állapota átmenetileg vagy tartósan romlik.

A testi sértésért kiszabható büntetések:

Könnyű testi sértés: ha a sérülés 8 napon belül gyógyul → legfeljebb 2 év szabadságvesztés vagy enyhébb szankció (pl. pénzbüntetés, közérdekű munka).

Súlyos testi sértés: ha a sérülés 8 napon túl gyógyul → 1–5 év szabadságvesztés.

Minősített esetek: ha hivatalos személyt ér támadás, csoportosan követik el, vagy fegyvert használnak → a büntetés akár 8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.