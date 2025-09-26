1 órája
Durrant a pofon a bajusz alól – A Pápai Rendőrkapitányságon Rontó Márkó körözése
Rontó Márkó ütött az igazáért, az ügyet most a Pápai Járásbíróság vizsgálja. Az erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt körözést rendeltek el. A kiadott elfogatóparancs alapján már csak idő kérdése, meddig rontja a szökési statisztikákat.
A rendőrség elfogatóparancsot adott ki egy fiatal gyanúsított ellen, akit erőszakos bűncselekménnyel hoznak összefüggésbe. Az ügy Veszprém vármegyében indult, ahol a hatóságok szerint a férfi tettleg bántalmazott valakit, majd elérhetetlenné vált a bírósági eljárás során. Az ütés gyors volt, de a körözés tartós lesz vajon? Segítse a rendőrség munkáját, ossza meg másokkal is!
Az erőszakos bűncselekmény után körözést rendeltek el a budapesti elkövető ellen
A 22 éves, budapesti születésű férfi ügyét a Pápai Rendőrkapitányság kezeli, mivel a bűncselekmény ebben a városban történt, és így emiatt itt indult eljárás az ügyben. A testi sértés a Büntető törvénykönyv szerint akkor állapítható meg, ha valaki szándékosan testi fájdalmat okoz másnak, vagy olyan egészségkárosodást idéz elő, amely gyógytartamától függően könnyű vagy súlyos kategóriába sorolható. Enyhébb esetben nyolc napon belül gyógyuló sérülésekről van szó, míg tartósabb, komolyabb következményeknél a törvény akár többéves szabadságvesztést is lehetővé tesz. A Büntető törvénykönyv 164. § kimondja:
Aki másnak testi bántalmazással vagy más módon egészségsértést, egészségkárosodást okoz, testi sértést követ el. Ide tartozik minden olyan szándékos magatartás, amikor a sértett fájdalmat érez, megsérül, vagy az egészségi állapota átmenetileg vagy tartósan romlik.
A testi sértésért kiszabható büntetések:
- Könnyű testi sértés: ha a sérülés 8 napon belül gyógyul → legfeljebb 2 év szabadságvesztés vagy enyhébb szankció (pl. pénzbüntetés, közérdekű munka).
- Súlyos testi sértés: ha a sérülés 8 napon túl gyógyul → 1–5 év szabadságvesztés.
- Minősített esetek: ha hivatalos személyt ér támadás, csoportosan követik el, vagy fegyvert használnak → a büntetés akár 8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
A nyomozók a lakosság segítségét is kérik, hogy mielőbb kézre kerítsék a körözésben szereplő fiatalembert.
A Balaton rettegett ura, aki betonba öntve végezte (+ videó)
Ha betartod ezeket az önvédelmi tanácsokat, nem adsz esélyt a bűnözőknek
Ön is segíthet: zaklatót és tolvajt keres a rendőrségA hatóság szeptember 3-án elfogatóparancsot adott ki.