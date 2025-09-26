szeptember 26., péntek

Budapesti elkövető

1 órája

Durrant a pofon a bajusz alól – A Pápai Rendőrkapitányságon Rontó Márkó körözése

Címkék#rendőrség#Rontó Márkó#Pápa#körözés#rendőrkapitányság#pofon#Veszprém

Rontó Márkó ütött az igazáért, az ügyet most a Pápai Járásbíróság vizsgálja. Az erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt körözést rendeltek el. A kiadott elfogatóparancs alapján már csak idő kérdése, meddig rontja a szökési statisztikákat.

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki egy fiatal gyanúsított ellen, akit erőszakos bűncselekménnyel hoznak összefüggésbe. Az ügy Veszprém vármegyében indult, ahol a hatóságok szerint a férfi tettleg bántalmazott valakit, majd elérhetetlenné vált a bírósági eljárás során. Az ütés gyors volt, de a körözés tartós lesz vajon? Segítse a rendőrség munkáját, ossza meg másokkal is!

Körözés alatt áll Rontó Márkó Budapesten született
A körözés alatt álló Rontó Márkó Budapesten született
Fotó: police.hu

Az erőszakos bűncselekmény után körözést rendeltek el a budapesti elkövető ellen

A 22 éves, budapesti születésű férfi ügyét a Pápai Rendőrkapitányság kezeli, mivel a bűncselekmény ebben a városban történt, és így emiatt itt indult eljárás az ügyben. A testi sértés a Büntető törvénykönyv szerint akkor állapítható meg, ha valaki szándékosan testi fájdalmat okoz másnak, vagy olyan egészségkárosodást idéz elő, amely gyógytartamától függően könnyű vagy súlyos kategóriába sorolható. Enyhébb esetben nyolc napon belül gyógyuló sérülésekről van szó, míg tartósabb, komolyabb következményeknél a törvény akár többéves szabadságvesztést is lehetővé tesz. A Büntető törvénykönyv 164. § kimondja:

Aki másnak testi bántalmazással vagy más módon egészségsértést, egészségkárosodást okoz, testi sértést követ el. Ide tartozik minden olyan szándékos magatartás, amikor a sértett fájdalmat érez, megsérül, vagy az egészségi állapota átmenetileg vagy tartósan romlik.

 A testi sértésért kiszabható büntetések:

  • Könnyű testi sértés: ha a sérülés 8 napon belül gyógyul → legfeljebb 2 év szabadságvesztés vagy enyhébb szankció (pl. pénzbüntetés, közérdekű munka).
  • Súlyos testi sértés: ha a sérülés 8 napon túl gyógyul → 1–5 év szabadságvesztés.
  • Minősített esetek: ha hivatalos személyt ér támadás, csoportosan követik el, vagy fegyvert használnak → a büntetés akár 8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

 A nyomozók a lakosság segítségét is kérik, hogy mielőbb kézre kerítsék a körözésben szereplő fiatalembert. 

 

