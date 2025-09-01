Pápai rendőrök körözik a celldömölki sikkasztót

A sikkasztás a Büntető Törvénykönyv (BTK 372. §) szerint olyan bűncselekmény, amikor valaki a rábízott idegen dolgot sajátjaként használja, vagy jogtalanul eltulajdonítja. Tipikus példa, amikor egy alkalmazott a munkahelyi pénzzel vagy vagyontárggyal sajátjaként rendelkezik. A férfit július óta körözik.

Kolompár Károly Gábort körözik, akinek információja van a hollétéről, értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot

Fotó: police.hu

A férfit sikkasztás miatt körözik, a büntetési tételek a kár nagyságától függenek

Kisebb érték esetén pénzbüntetés vagy két évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, jelentős értéknél a tétel háromtól öt évig terjedhet, azonban ez nem a kiszabható maximális tétel ilyen esetben. Ha különösen nagy vagy jelentős értékre követik el, a büntetés akár tíz év szabadságvesztés is lehet. A celldömölki férfit ellen a pápai hatóságok adtak ki elfogatóparancsot, és kérik, hogy aki információval rendelkezik a képen látható férfiról, az értesítse a Pápai Rendőrkapitányságot a 8501 Pápa, Postafiók 70. címen vagy a 89/313-011-es telefonszámon.