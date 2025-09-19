Az idős bácsit és a kutyáját is megmentették a rendőrök

Csütörtök délután érkezett a bejelentés, hogy egy családi házból füst szivárog, feltehetően tűz ütött ki az ingatlanban, ahol egy ember és egy kutya is volt. A helyszínre kiérkező járőrök, Bati Attila r. törzsőrmester és Molnár Tibor r. főtörzszászlós, azonnal cselekedtek: a szolgálati autóban lévő porral oltót magukhoz vették, bementek a házba, és eloltották a konyhában keletkezett tüzet.

Kutya és idős gazdája került veszélybe. Képünk illusztráció.

Forrás: pexels

A lakó és a kutya is biztonságban van

Miután a lángokat sikerült megfékezni, a rendőrök a házban tartózkodó idős férfit és kutyáját is biztonságba helyezték. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

