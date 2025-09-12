Pincsikirály támadt egy járókelőre – Mit tegyél kutyaharapás esetén?

A járókelő elmondta, hogy nem történt nagyobb baj, de a kutya gazdája után ment, és megkérdezte: „Hahó? Elnézést nem tetszik kérni?” – ám a gazda úgy tett, mintha nem hallaná. Mivel egy 3 éves gyerekkel volt, nem ment utánuk, de felmerült a kérdés: mit lehet kutyaharapás esetén tenni? Ha a kutya kicsit jobban megharapja, komolyabb sérülés is történhetett volna. Így bármelyik kisgyerek veszélybe kerülhet, ha a kutya így viselkedik.

Mutatjuk, mi a teendő kutyaharapás esetén

Fotó: Shutterstock

A magyar jogrend a kutyaharapásokkal kapcsolatban világos: a 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről részletesen szabályozza az ilyen eseteket. Az állatvédelmi hatóság egyedileg veszélyesnek minősítheti az ebet, ha fizikai sérülést okozott, vagy ha pszichikai vagy fizikai állapota alapján feltételezhető, hogy másnak sérülést okozhat. A veszélyes ebet csak engedéllyel, ivartalanítva és transzponderrel ellátva lehet tartani. Tilos szaporítani, tenyészteni, kiállítani, versenyeztetni, őrző-védő feladatokra alkalmazni, vagy országhatáron átvinni. A veszélyes eb polgári jogi értelemben vadállatnak minősül, és a tulajdonos köteles biztosítani a megfelelő felügyeletet és tartási feltételeket. Súlyos, halálos vagy maradandó sérülés esetén az állatvédelmi hatóság az állat életének kioltását is elrendelheti, amennyiben szakértő megállapítja, hogy a kutya szándékosan okozta a sérülést. A település jegyzője is kezdeményezheti az egyedi veszélyessé minősítést.

Ha kutyaharapás történik, azonnal értesíteni kell a rendőrséget a 112-es számon, ahol helyszíni jegyzőkönyvet készítenek, megindul a szabálysértési eljárás, és az ügy az állatvédelmi hatósághoz kerül. Sérülés esetén a sebet dokumentálni kell: az emberi sérüléseknél ügyeleti látleletet, állati sérüléseknél állatorvosi ellátást kell biztosítani. Ez a későbbi bírságolásnál, esetleges eltiltásnál kulcsfontosságú.

Kutyaharapás esetén mikor forduljunk orvoshoz?

Otthoni ellátás csak felületi sérülések esetén lehetséges, mindig tiszta eszközökkel, fertőtlenítéssel és kötözéssel. Otthoni ellátásnál mindig legyen tiszta a kezed és az eszközöd, használj steril kötszert és fertőtlenítőt. Állítsd el a vérzést tiszta gézlappal, majd alaposan fertőtlenítsd a sebet. Kösd be steril gézlappal, ügyelve, hogy a vérkeringést ne akadályozza, és szükség esetén alkalmazz fájdalomcsillapítót. Figyeld a gyógyulást: ha bőrpír, duzzanat, váladékozás vagy fertőzés jelei jelentkeznek, azonnal fordulj orvoshoz. Súlyos vagy mély sebek esetén ne kockáztass, mindenképpen keres fel orvost!