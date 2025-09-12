2 órája
Pincsikirály támadt egy járókelőre – Mit tegyél kutyaharapás esetén?
A kutyák a legjobb barátaink, de bizonyos helyzetekben akár veszélyesek is lehetnek. A kutyaharapás akkor is traumát okozhat az elszenvedőjének, ha nem jár súlyos sérüléssel. Nemrég Veszprém belvárosában, a Damjanich utcánál történt, hogy egy pórázon sétáltatott palotapincsi kutya a járókelő lábához ugrott, és megharapta, szerencsére a gyalogosnak csak a farmerját érte, de érezte a kutya fogait.
A járókelő elmondta, hogy nem történt nagyobb baj, de a kutya gazdája után ment, és megkérdezte: „Hahó? Elnézést nem tetszik kérni?” – ám a gazda úgy tett, mintha nem hallaná. Mivel egy 3 éves gyerekkel volt, nem ment utánuk, de felmerült a kérdés: mit lehet kutyaharapás esetén tenni? Ha a kutya kicsit jobban megharapja, komolyabb sérülés is történhetett volna. Így bármelyik kisgyerek veszélybe kerülhet, ha a kutya így viselkedik.
A magyar jogrend a kutyaharapásokkal kapcsolatban világos: a 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről részletesen szabályozza az ilyen eseteket. Az állatvédelmi hatóság egyedileg veszélyesnek minősítheti az ebet, ha fizikai sérülést okozott, vagy ha pszichikai vagy fizikai állapota alapján feltételezhető, hogy másnak sérülést okozhat. A veszélyes ebet csak engedéllyel, ivartalanítva és transzponderrel ellátva lehet tartani. Tilos szaporítani, tenyészteni, kiállítani, versenyeztetni, őrző-védő feladatokra alkalmazni, vagy országhatáron átvinni. A veszélyes eb polgári jogi értelemben vadállatnak minősül, és a tulajdonos köteles biztosítani a megfelelő felügyeletet és tartási feltételeket. Súlyos, halálos vagy maradandó sérülés esetén az állatvédelmi hatóság az állat életének kioltását is elrendelheti, amennyiben szakértő megállapítja, hogy a kutya szándékosan okozta a sérülést. A település jegyzője is kezdeményezheti az egyedi veszélyessé minősítést.
Ha kutyaharapás történik, azonnal értesíteni kell a rendőrséget a 112-es számon, ahol helyszíni jegyzőkönyvet készítenek, megindul a szabálysértési eljárás, és az ügy az állatvédelmi hatósághoz kerül. Sérülés esetén a sebet dokumentálni kell: az emberi sérüléseknél ügyeleti látleletet, állati sérüléseknél állatorvosi ellátást kell biztosítani. Ez a későbbi bírságolásnál, esetleges eltiltásnál kulcsfontosságú.
Kutyaharapás esetén mikor forduljunk orvoshoz?
Otthoni ellátás csak felületi sérülések esetén lehetséges, mindig tiszta eszközökkel, fertőtlenítéssel és kötözéssel. Otthoni ellátásnál mindig legyen tiszta a kezed és az eszközöd, használj steril kötszert és fertőtlenítőt. Állítsd el a vérzést tiszta gézlappal, majd alaposan fertőtlenítsd a sebet. Kösd be steril gézlappal, ügyelve, hogy a vérkeringést ne akadályozza, és szükség esetén alkalmazz fájdalomcsillapítót. Figyeld a gyógyulást: ha bőrpír, duzzanat, váladékozás vagy fertőzés jelei jelentkeznek, azonnal fordulj orvoshoz. Súlyos vagy mély sebek esetén ne kockáztass, mindenképpen keres fel orvost!
A kutyaharapás veszélyei komolyak: a kutya veszettséggel fertőzött lehet, a seb elfertőződhet, és statisztikák szerint minden ötödik harapás orvosi ellátást igényel. Minden esetben orvoshoz kell fordulni, különösen, ha a seb mély, a vérzés nem áll el, fertőzés jelei tapasztalhatók, vagy ismeretlen kutya okozta a sérülést. Az orvosi ellátás során a seb fertőtlenítése, szükség esetén antibiotikum-, tetanuszoltás és kötözés történik. A kutyaharapásról az orvosnak minden esetben tájékoztatnia kell a hatósági állatorvost!
Az állatorvos kulcsszerepet játszik a kutyaharapás után: vizsgálattal megállapítja a kutya egészségi állapotát, a fertőző betegségek kockázatát, és dokumentálja a sérüléseket. Szükség esetén oltásokat ad be, például veszettség elleni vakcinát, valamint a kutya további megfigyelését javasolja. Az állatorvosi jelentés a jogi eljárások során is fontos bizonyíték lehet a kutya veszélyességének megítélésében.
Ha a kutya gazdája ismert, 14 napos megfigyelést rendelnek el, még érvényes veszettségoltás esetén is. Oltatlan kutyát vakcináznak, hiányzó mikrocsipet pótolnak, a költség a gazdát terheli. Ismeretlen gazdájú kóbor kutya harapása esetén az áldozatnak 5 injekciós oltássorozatot kell kapnia.
A kutyaharapás jogi következményei
Ha a kutyád megharap valakit, maradj nyugodt és együttérző. Segíts az áldozatnak a seb alapos megtisztításában és fertőtlenítésében, vedd komolyan a sérülést, még ha látszólag kisebb is. Ne hibáztass, ne vitatkozz, mert a szavaid később jogi eljárásban felhasználhatók lehetnek. Ajánld fel az áldozatnak, hogy kapcsolatba lépsz a családjával, és biztosítsd, hogy az állatorvos megvizsgálja a kutyát, valamint készítsd elő a kutya oltási könyvét.
A felelősség mindig a kutya tulajdonosát terheli a Polgári Törvénykönyv szerint. Kártérítést igényelhetünk a kezelés költségeire, jövedelemkiesésre, és akár sérelemdíjra is, ha maradandó sérülés történt. Fontos tudni, hogy még a látszólag jelentéktelen harapás is súlyos következményekkel járhat, ezért minden esetet komolyan kell venni, dokumentálni és megfelelően jelenteni.
Kutyagazdiként mindig tartsd szem előtt, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet előírja: a kutyust úgy kell tartani, hogy ne jelentsen veszélyt sem más állatokra, sem emberekre. Ez azt jelenti, hogy a gazdának minden körülmények között biztosítania kell, hogy kedvence ne okozhasson sérülést vagy balesetet. Ha ezt nem tartják be, a tulajdonos büntetőjogi felelősséggel tartozik, ami komoly következményekkel járhat: a testi sértés okozásáért kiszabott büntetés akár súlyos is lehet. Ezért minden felelős kutyatartónak érdemes különösen figyelnie arra, hogy a kutya viselkedése kontroll alatt legyen, pórázon vagy megfelelően elzárva közlekedjen, és hogy a közterületeken ne jelentsen veszélyt sem járókelőkre, sem más állatokra.
Bár a kutyák szeretett társaink, a biztonság elsődleges: a gazdák felelőssége, hogy kedvenceiket kontroll alatt tartsák, és mindenki tisztában legyen a jogi és egészségügyi teendőkkel.