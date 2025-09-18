Brutális pusztítás Balatonfüreden: friss fotók a halálos tűz helyszínéről

Az új fotók megmutatják, milyen pusztítást végzett a lakástűz. A képeken jól látszik a leégett tetőszerkezet, a ház környékén felhalmozott lomok, valamint a kiégett előszoba és a ház előtti füves terület, amely szintén lángra kapott az éjszaka során.

Lakástűz: friss fotók a helyszínről

Forrás: Katasztrófavédelem

Mint arról beszámoltunk, a tűz keletkezésekor két gázpalack felrobbant, egy harmadikat pedig a tűzoltók kimentettek, megelőzve ezzel egy még nagyobb katasztrófát. Az oltási munkálatok több mint egy órán keresztül tartottak, a ház szerkezete részben beomlott, a tragikus sorsú lakókat a romok alatt találták meg.