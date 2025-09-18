1 órája
Brutális pusztítás Balatonfüreden: friss fotók a halálos tűz helyszínéről
Ahogy arról korábban beszámoltunk, péntek éjjel borzalmas tűz ütött ki Balatonfüreden, a Régitemető utcában. A lángokban egy családi ház teljesen megsemmisült, és két ember, egy férfi és egy nő, életét vesztette.
Az új fotók megmutatják, milyen pusztítást végzett a lakástűz. A képeken jól látszik a leégett tetőszerkezet, a ház környékén felhalmozott lomok, valamint a kiégett előszoba és a ház előtti füves terület, amely szintén lángra kapott az éjszaka során.
Mint arról beszámoltunk, a tűz keletkezésekor két gázpalack felrobbant, egy harmadikat pedig a tűzoltók kimentettek, megelőzve ezzel egy még nagyobb katasztrófát. Az oltási munkálatok több mint egy órán keresztül tartottak, a ház szerkezete részben beomlott, a tragikus sorsú lakókat a romok alatt találták meg.
Brutális pusztítás BalatonfüredenFotók: Katasztrófavédelem
Megelőzhető lenne a lakástűz
A tragédia bemutatja azt is, hogy a felhalmozott lomok és a sűrű növényzet milyen mértékben nehezítették a mentést és mennyire felgyorsították a lángok terjedését.
A tűz pontos keletkezési helyét és okát továbbra is vizsgálják, de a tragédia és az új felvételek is figyelmeztetnek: a biztonságos otthonhoz nemcsak ép falak és tető tartoznak, hanem a rendezett, tűzveszélytől mentes környezet is.