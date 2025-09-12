szeptember 12., péntek

Lakástűz

Borzalmas tragédia Balatonfüreden: két ember vesztette életét az éjszakai tűzben (videó)

Címkék#tragédia#tűz#Balatonfüred#lakástűz

Péntek éjszaka szörnyű tragédia rázta meg Balatonfüredet: a Régitemető utcában egy családi ház kapott lángra, amelyben két ember életét vesztette. A riasztás éjjel egy óra körül érkezett a katasztrófavédelemhez.

Titzl Vivien

A lakástűz gyorsan terjedt a száz négyzetméteres épületben, lángra kapott az előszoba, a tetőszerkezet egy része, sőt a ház előtti füves terület és egy közeli fa is. A helyszínt tovább veszélyeztette két gázpalack robbanása, egy harmadikat pedig a tűzoltóknak sikerült időben kimenteniük, megelőzve ezzel a még nagyobb katasztrófát. Az épület tetőszerkezetének egy része beomlott, oltás közben a törmelék alatt találták meg az ott élő férfit és nőt, akiknek életét már nem lehetett megmenteni.

Két ember életét vesztette a lakástűzben
Forrás: Balatonfüredi lakos vagyok Facebook csoport

A munkát különösen megnehezítette, hogy az ingatlanban és annak környezetében rengeteg lom halmozódott fel, valamint a házat sűrű növényzet vette körül. Ez nemcsak a lángok terjedését gyorsította fel, hanem a tűzoltók mozgását is korlátozta. Az egységek több mint egy órán keresztül küzdöttek a tűz megfékezéséért.

A tragédia rámutat arra, milyen súlyos következményekkel járhat a rendetlenség és a felhalmozott lomok jelenléte. Ezek nemcsak a tűz keletkezésének kockázatát növelik, hanem menekülés esetén is akadályt jelentenek, továbbá mérgező füstöt termelnek, amely még gyorsabban válik végzetessé.

A tűz pontos keletkezési helyét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni, de az eset újabb figyelmeztetés: az otthon biztonsága nem csupán falakból és tetőből áll, hanem abból is, hogy rendben és biztonságban tartjuk a környezetünket.

A tűzeset egy robbanást is elő idézet, a videót a Balatonfüredi lakos vagyok ( A Balatonfüredi hírfolyam ) oldalán megtekinthetik. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
