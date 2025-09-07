Közlekedési baleset
1 órája
Lesodródott az útról egy motoros Szápár és Tés között
A 8213-as utat lezárták – torlódás várható.
Lesodródott az útról egy motorkerékpár a Szápárt és Tést összekötő, 8213-as út 14-es kilométerszelvényénél. A balesethez a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrofavedelem.hu.
