Lesodródott az útról egy motoros Szápár és Tés között

Lesodródott az útról egy motorkerékpár a Szápárt és Tést összekötő, 8213-as út 14-es kilométerszelvényénél. A balesethez a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrofavedelem.hu.

Forrás: katasztrofavedelem.hu