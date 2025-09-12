Babakocsiba rejtették a lopott holmikat (videó)

A négy pápai nő – 2024 nyarától kezdve – több alkalommal vitt el termékeket a helyi üzletekből úgy, hogy egyikük sem egyenlítette ki a kasszánál a vételárat, vagy az önkiszolgáló kasszánál szándékosan az olcsóbb terméket fizették – írja a police.hu a lopással kapcsolatban.

A lopás során a babakocsiba rejtették a bolti árukat

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A 44 éves nő a két 23 éves társával és egy fiatalkorúval összesen hat boltból vitt el kozmetikumokat, tisztálkodószereket, illatszereket és egyéb termékeket, közel 200 ezer forint értékben.

A lopással vádolt nőket elkapta a rendőrség

A pápai rendőrök azonosították a nőket, akiket elfogtak és kihallgattak. Az ingatlanjaikban tartott kutatáskor több, vélhetően bűncselekményből származó értéket foglaltak le.

Az elkövetők ellen lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik a nyomozás.