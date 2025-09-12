44 perce
Babakocsiba rejtették a lopott holmikat (videó)
Pápai rendőrök azonosítottak és elfogtak négy nőt, akik 2024 nyarától többször loptak termékeket helyi üzletekből vagy az önkiszolgáló kasszánál szándékosan olcsóbb terméket fizettek.
Fotó: police.hu
A négy pápai nő – 2024 nyarától kezdve – több alkalommal vitt el termékeket a helyi üzletekből úgy, hogy egyikük sem egyenlítette ki a kasszánál a vételárat, vagy az önkiszolgáló kasszánál szándékosan az olcsóbb terméket fizették – írja a police.hu a lopással kapcsolatban.
A 44 éves nő a két 23 éves társával és egy fiatalkorúval összesen hat boltból vitt el kozmetikumokat, tisztálkodószereket, illatszereket és egyéb termékeket, közel 200 ezer forint értékben.
A lopással vádolt nőket elkapta a rendőrség
A pápai rendőrök azonosították a nőket, akiket elfogtak és kihallgattak. Az ingatlanjaikban tartott kutatáskor több, vélhetően bűncselekményből származó értéket foglaltak le.
Az elkövetők ellen lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik a nyomozás.
