Mire készülhetett? Borotvapengét és kozmetikai stifteket lopott egy 38 éves férfi

A vádirat szerint az elkövető egy 17 990 forint értékű borotvapenge-csomagot szemelt ki magának, ám amikor észrevette, hogy a termékre áruvédelmi eszközt szereltek, kinyitotta a dobozt, és abból kivett 12 darab borotvapengét, melyeket zsebre tett, majd egy 1035 forintos női stiftet is a ruházatába rejtett - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Lopás: borotvapengét és női stiftet vitt el a boltból a 38 éves férfi

A lopás nem úgy sült el, ahogy a tolvaj tervezte

A rendőrség az eltulajdonított árucikkeket a vádlott otthonában lefoglalta. Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára, és abban a férfi próbára bocsátására tett indítványt a Pápai Járásbíróságnak.