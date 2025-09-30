szeptember 30., kedd

Vádemelés

2 órája

Mire készülhetett? Borotvapengét és kozmetikai stifteket lopott egy 38 éves férfi

Az egyik pápai áruházból borotvapengét és kozmetikai stiftet lopott idén augusztusban egy 38 éves helybeli férfi, akivel szemben szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Pápai Járási Ügyészség.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető egy 17 990 forint értékű borotvapenge-csomagot szemelt ki magának, ám amikor észrevette, hogy a termékre áruvédelmi eszközt szereltek, kinyitotta a dobozt, és abból kivett 12 darab borotvapengét, melyeket zsebre tett, majd egy 1035 forintos női stiftet is a ruházatába rejtett - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Lopás: borotvapengét és női stiftet vitt el a boltból a 38 éves férfi
Fotó: Getty Images/iStockphoto

A lopás nem úgy sült el, ahogy a tolvaj tervezte

A rendőrség az eltulajdonított árucikkeket a vádlott otthonában lefoglalta. Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára, és abban a férfi próbára bocsátására tett indítványt a Pápai Járásbíróságnak.

 

