2 órája
Hat gépkocsit tört fel egy éjszaka alatt (+ videó)
A veszprémi rendőrök azonosítottak és elfogtak egy 37 éves hajmáskéri férfit.
Állampolgári bejelentés érkezett a Veszprémi Rendőrkapitányságra augusztus 31-én este, hogy Hajmáskéren az egyik lakótelep parkolójában ismeretlen tettes betörte az ott álló autók szélvédőit, visszapillantó tükreiket pedig megrongálta – írja a police.hu a lopással kapcsolatban.
Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, majd rövid időn belül elfogták.
Lopás kísérlete miatt hallgatták ki a férfit
A nyomozók megállapították, hogy a férfi célja anyagi haszonszerzés volt, a hat gépkocsi feltörésével akart értékeket elvinni.
Őrizetbe vétele mellett hatrendbeli, erőszakkal elkövetett lopás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 37 éves hajmáskéri férfit, és kezdeményezték letartóztatását.
