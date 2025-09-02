szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékek után kutatott

2 órája

Hat gépkocsit tört fel egy éjszaka alatt (+ videó)

Címkék#érték#gépkocsi#lopás

A veszprémi rendőrök azonosítottak és elfogtak egy 37 éves hajmáskéri férfit.

Szilas Lilla

Állampolgári bejelentés érkezett a Veszprémi Rendőrkapitányságra augusztus 31-én este, hogy Hajmáskéren az egyik lakótelep parkolójában ismeretlen tettes betörte az ott álló autók szélvédőit, visszapillantó tükreiket pedig megrongálta – írja a police.hu a lopással kapcsolatban. 

Lopás: hat gépkocsit tört fel, hogy értékeket tulajdonítson el
Lopás: hat gépkocsit tört fel, hogy értékeket tulajdonítson el
Fotó: police.hu

Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, majd rövid időn belül elfogták.

Lopás kísérlete miatt hallgatták ki a férfit

A nyomozók megállapították, hogy a férfi célja anyagi haszonszerzés volt, a hat gépkocsi feltörésével akart értékeket elvinni.

Őrizetbe vétele mellett hatrendbeli, erőszakkal elkövetett lopás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 37 éves hajmáskéri férfit, és kezdeményezték letartóztatását.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu