Hat gépkocsit tört fel egy éjszaka alatt (+ videó)

Állampolgári bejelentés érkezett a Veszprémi Rendőrkapitányságra augusztus 31-én este, hogy Hajmáskéren az egyik lakótelep parkolójában ismeretlen tettes betörte az ott álló autók szélvédőit, visszapillantó tükreiket pedig megrongálta – írja a police.hu a lopással kapcsolatban.

Lopás: hat gépkocsit tört fel, hogy értékeket tulajdonítson el

Fotó: police.hu

Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, majd rövid időn belül elfogták.

Lopás kísérlete miatt hallgatták ki a férfit

A nyomozók megállapították, hogy a férfi célja anyagi haszonszerzés volt, a hat gépkocsi feltörésével akart értékeket elvinni.

Őrizetbe vétele mellett hatrendbeli, erőszakkal elkövetett lopás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 37 éves hajmáskéri férfit, és kezdeményezték letartóztatását.