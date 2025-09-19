Harmadszor is visszament alkoholt lopni ugyanabba a boltba

A vádirat szerint az elkövető először egy darabot rakott zsebre a röviditalból, ám távozása során a rendőr megállította, így az áruház 289 forintos kára megtérült – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Lopás: háromszor tért vissza ugyanabba az üzletbe kedvenc italáért

Lopás: megúszhatta volna, de túl nagy volt a kísértés

Három nappal később a férfi már reggel nyolc után megjelent az üzletben, s ez alkalommal két darabot vitt el nadrágzsebébe rejtve a kedvenc italából, amit a délután folyamán próbált megismételni. A második esetben a biztonsági szolgálat azonban feltartóztatta, így a boltnak ez esetben sem keletkezett kára.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban a férfi próbára bocsátását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.