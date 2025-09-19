szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyakon csípték

1 órája

Harmadszor is visszament alkoholt lopni ugyanabba a boltba

Címkék#üzlet#rövidital#lopás

Ugyanazért az alkoholos termékért járt vissza tavaly ősszel az egyik várpalotai áruházba az a 40 éves férfi, aki ellen – miután az italt mindahányszor fizetés nélkül vitte el – vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető először egy darabot rakott zsebre a röviditalból, ám távozása során a rendőr megállította, így az áruház 289 forintos kára megtérült – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Lopás: háromszor tért vissza ugyanabba az üzletbe kedvenc italáért
Lopás: háromszor tért vissza ugyanabba az üzletbe kedvenc italáért
Fotó: Shutterstock

Lopás: megúszhatta volna, de túl nagy volt a kísértés

Három nappal később a férfi már reggel nyolc után megjelent az üzletben, s ez alkalommal két darabot vitt el nadrágzsebébe rejtve a kedvenc italából, amit a délután folyamán próbált megismételni. A második esetben a biztonsági szolgálat azonban feltartóztatta, így a boltnak ez esetben sem keletkezett kára.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban a férfi próbára bocsátását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu