1 órája
Harmadszor is visszament alkoholt lopni ugyanabba a boltba
Ugyanazért az alkoholos termékért járt vissza tavaly ősszel az egyik várpalotai áruházba az a 40 éves férfi, aki ellen – miután az italt mindahányszor fizetés nélkül vitte el – vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség.
A vádirat szerint az elkövető először egy darabot rakott zsebre a röviditalból, ám távozása során a rendőr megállította, így az áruház 289 forintos kára megtérült – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.
Lopás: megúszhatta volna, de túl nagy volt a kísértés
Három nappal később a férfi már reggel nyolc után megjelent az üzletben, s ez alkalommal két darabot vitt el nadrágzsebébe rejtve a kedvenc italából, amit a délután folyamán próbált megismételni. A második esetben a biztonsági szolgálat azonban feltartóztatta, így a boltnak ez esetben sem keletkezett kára.
Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban a férfi próbára bocsátását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.
Elektromos rollereket lopott a Balaton-parton három külföldi fiatal
Ilyet még nem láttunk: vitorláslopás a Balatonon – Nyomtalanul eltűnt az Alojzia