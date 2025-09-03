Mobiltelefont és egy tálca sört lopott (videó!)

Bejelentés érkezett a rendőrségre szeptember 1-jén délelőtt, hogy valaki betört az egyik ajkai, ételkiszállítással foglalkozó cég konyhájába, és egy mobiltelefont, valamint egy tálca sört vitt magával – írja a police.hu a lopással kapcsolatban.

A férfi többször követett már el lopást

Fotó: police.hu

A széles körű adatgyűjtés eredményeként a nyomozók azonosították a tolvajt, és másnap elfogták. Ezután előállították a 27 éves helyi férfit, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

Többször követett már el lopást

A férfi elismerte tettét, és elmondta azt is, hogy az üzlet sérelmére többször követett már el hasonló bűncselekményt, valamint egy családi ház füstölőjéből sonkát, csülköt elemelt. Lopás vétség miatt indult ellene eljárás.