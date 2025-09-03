1 órája
Mobiltelefont és egy tálca sört lopott (videó!)
Egy ajkai, ételkiszállítással foglalkozó cég konyhájába tört be az a 27 éves helyi férfi, akiről kiderült, már többször is lopott onnan.
Bejelentés érkezett a rendőrségre szeptember 1-jén délelőtt, hogy valaki betört az egyik ajkai, ételkiszállítással foglalkozó cég konyhájába, és egy mobiltelefont, valamint egy tálca sört vitt magával – írja a police.hu a lopással kapcsolatban.
A széles körű adatgyűjtés eredményeként a nyomozók azonosították a tolvajt, és másnap elfogták. Ezután előállították a 27 éves helyi férfit, majd gyanúsítottként hallgatták ki.
Többször követett már el lopást
A férfi elismerte tettét, és elmondta azt is, hogy az üzlet sérelmére többször követett már el hasonló bűncselekményt, valamint egy családi ház füstölőjéből sonkát, csülköt elemelt. Lopás vétség miatt indult ellene eljárás.
