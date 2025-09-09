szeptember 9., kedd

Rendkívül aljas bűntett

Iskolatáskát lopott a buszról ez a tetovált férfi, keresi a rendőrség

A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy férfi azonosításában, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy ellopott egy iskolatáskát a benne lévő értékekkel együtt.

Veol.hu

A Szegedi Rendőrkapitányság lopás vétségének gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. A feljelentés szerint az elkövető 2024. november 21-én a délutáni órákban elvitt egy iskolatáskát a benne lévő értékekkel együtt a Makó-Szeged között közlekedő autóbuszról. Az esetről kamerafelvétel készült, amelyen az elkövető jobb alkarján egy jellegzetes tetoválás látható.

Lopás vétségének gyanúja miatt keresik ezt az ismeretlen férfit 
Forrás: police.hu

Lopás vétségének gyanúja miatt keresik ezt az ismeretlen férfit 

A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon (6721 Szeged, Moszkvai krt. 12-18). Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06-62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es segélyhívó telefonszámon – írja a police.hu.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
