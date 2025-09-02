Traktorból lopott a visszaeső tolvaj

A vádirat szerint az elkövető az építés alatt álló, nyitott mezőgazdasági tárolóban leállított traktor hátsó ablakát erővel felnyomta, és miután a kábelt elvágta, a járműből eltulajdonított egy több mint kétmillió forintot érő navigációs készüléket a kábelköteggel együtt – közölte a lopással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Lopás: informatikai berendezéseket és gázolajat tulajdonított el a visszaeső tolvaj

Fotó: Getty Images

Szintén magával vitte a közel félmillió forint értékű bálázómonitort, egy 109 000 forint értékű, figyelmeztető jelzést adó lámpát, valamint 62 800 forint értékű gázolajat.

A lopás elkövetője visszaeső tolvaj

A cselekményét különös visszaesőként elkövető férfival szemben az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint korábbi feltételes szabadságra bocsátásának megszüntetését indítványozta, azzal, hogy a vádlott a törvény rendelkezésénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható.