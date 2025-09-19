Perceken múlott egy idős nő élete Ajkán

Egy idős asszony sétált Ajkán egy forgalmas utcán, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett. A történteket egy fiatal pár látta, akik azonnal odasiettek hozzá, mentőt hívtak, majd rövid időn belül mentőhelikopter is útnak indult a helyszín felé – tette közzé az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.

A mentőhelikopter időben érkezett, és a gyors beavatkozás segített abban, hogy a beteg visszanyerje keringését.

Fotó: Annarozsa Meszaros / Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A bejelentést fogadó mentésirányító rögtön felmérte a helyzetet és vizsgálatra instruálta a segítőket. Az idős nő már nem lélegzett, így azonnal riasztották a mentőegységeket: egy mentőautót, a helyi orvosi ügyelet mobil egységét, valamint a mentőhelikoptert is. Közben a vonalban maradva, a mentésirányító irányította az újraélesztést, amelyet a fiatal pár pontosan követve, egymást váltva hajtott végre.

Néhány percen belül a mentők a helyszínre értek és átvették az ellátást. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak és a gyors szaksegítségnek köszönhetően a beteg keringése visszatért. Az asszonyt végül stabil állapotban szállították kórházba.

A gyors döntések jelentették a különbséget

A mentők hangsúlyozták: az ilyen helyzetekben minden másodperc számít. A fiatal pár azonnali reakciója és a mentésirányító útmutatásai egyaránt kulcsszerepet játszottak abban, hogy az idős nő túlélte a rosszullétet.

A sikeres beavatkozás rámutat arra is, milyen fontos a laikusok gyors beavatkozása. Az újraélesztési ismeretek elsajátítása nemcsak hasznos tudás, hanem emberéleteket menthet.