Darázscsípéstől fuldokló férfit mentettek meg a mentők

„Szeretnék köszönetet mondani a mentésirányításnak, mivel energiaitalt fogyasztottam az erkélyen, és én nem vettem észre hogy benne van egy darázs, ami a szám belsejét megcsípte. Kb. fél órával később nagyon bedagadt a szám, és a párom hívta a 112-es segélyhívó számot” – idéz az Országos Mentőszolgálat a levélből.

A férfi hálás a mentőknek, amiért szakszerűen végezték a munkájukat

„Ők kapcsoltak a mentésirányítóhoz. A hölgy végig a vonalban volt a párommal, amíg a mentő megérkezett. Érdeklődött folyamatosan az állapotomról, tájékoztatott, hogy merre van a mentőegység. Felhívta a párom figyelmét arra, ha esetleg elájulok, mit kell tennie. Ha hánynom kell és a duzzadt szám miatt nem tud kijönni, mit kell tenni. Szakszerű és pontos információt adott mindenről.”

A férfi háláját fejezte ki a mentők felé

„Amint jeleztem, hogy szédülök, azonnal mondta, hogy mit kell tennem. Biztatott minket, hogy nagyon ügyesek vagyunk és gratulál. Pedig ő volt a legügyesebb. Ezért gondoltam, hogy írok önöknek egy levelet, és kérem önöket, hogy adják át neki. A mentősök, akik kiérkeztek hozzám, szintén magas szinten, profin végezték a munkájukat. Nekik is hálás vagyok, amiért szakszerűen végezték a munkájukat” – zárta a férfi a levelet.