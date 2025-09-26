szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívszorító sorsa volt a kisfiúnak

1 órája

Bezárta, éheztette és bántalmazta örökbefogadott fiukat egy szívtelen házaspár

Címkék#Baranya vármegyében#Komlói Járási Ügyészség#mostohagyermek

Vádat emeltek egy házaspár ellen, mert nem megfelelően gondoskodtak egyik gyermekükről. A vádirat szerint a 12 éves mostohagyermeket bezárták, éheztették és bántalmazták.

Veol.hu

A Komlói Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy házaspár ellen, akik örökbefogadott gyermeküket bezárták, ellátásáról nem megfelelően gondoskodtak. A vádirat szerint a finn házaspár 2022-ben költözött egy Baranya vármegyei faluba 14 éves vér szerinti gyermekükkel és 12 éves mostohagyermekükkel. A vádlottak a vér szerinti fiukat bejelentették lakóhelyükre, iskolába járatták, szükség esetén orvoshoz vitték. A kisebb fiút – a sértettet – azonban nem íratták be iskolába, nem jelentették be az új lakcímre, orvosi ellátásáról nem gondoskodtak – közölte az ugyeszseg.hu.

A vádirat szerint a házaspár éveken át nem biztosította a mostohagyermek megfelelő iskolai ellátását Fotó: pexels.com
A vádirat szerint a házaspár éveken át nem biztosította a mostohagyermekük megfelelő iskolai ellátását 
Fotó: pexels.com

Embertelenül bántak a mostohagyermekükkel

A sértettnek nem engedték meg, hogy elhagyja a házat, időnként csak az udvarra mehetett ki, illetve a pincébe mehetett le, ha segítenie kellett ott valamiben. A kisfiú többször próbált megszökni a házból, a tiltás ellenére kiment a kertbe, ott elrejtőzött. A vádlottak ezután a házban a közlekedőből egy deszkaajtóval leválasztott helyiséget alakítottak ki a gyermek számára, amit kívülről egy nehéz futópaddal zártak le.

A kisfiút rendszeresen ebbe a berendezés és világítás nélküli helyiségbe zárták be, ott egy földre terített lepedőn kellett aludnia, amihez párnát és takarót kapott. Nem étkezhetett együtt a családdal, egyoldalúan táplálták, általában zabpelyhet, időnként melegszendvicset kapott enni. Hetente öltözhetett át, a fürdőszobát és a mellékhelyiséget nem használhatta, hetente egyszer az udvaron slaggal mosdatták meg.

A kisfiú 2024. július 7-én éjszaka kiszökött a házból, és egy közeli lakatlan házban bújt el. Őt többen keresni kezdték és másnap este találták meg, majd kórházba szállították. A gyermek ápolatlan, koszos volt, hajában élősködők voltak. Az elégtelen, egyoldalú táplálkozás miatt vérszegénység alakult ki nála. Fejlődése korához képest elmaradott volt, súlyosan veszélyeztetett állapotba került.

Az ügyészség közölte: a vádlottak cselekménye személyi szabadság megsértése bűntettének súlyosabban minősülő esetének és kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapítására alkalmas. A vádlottak letartóztatásban vannak, büntetőjogi felelősségükről a Komlói Járásbíróság fog dönteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu