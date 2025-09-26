Bezárta, éheztette és bántalmazta örökbefogadott fiukat egy szívtelen házaspár

A Komlói Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy házaspár ellen, akik örökbefogadott gyermeküket bezárták, ellátásáról nem megfelelően gondoskodtak. A vádirat szerint a finn házaspár 2022-ben költözött egy Baranya vármegyei faluba 14 éves vér szerinti gyermekükkel és 12 éves mostohagyermekükkel. A vádlottak a vér szerinti fiukat bejelentették lakóhelyükre, iskolába járatták, szükség esetén orvoshoz vitték. A kisebb fiút – a sértettet – azonban nem íratták be iskolába, nem jelentették be az új lakcímre, orvosi ellátásáról nem gondoskodtak – közölte az ugyeszseg.hu.

A vádirat szerint a házaspár éveken át nem biztosította a mostohagyermekük megfelelő iskolai ellátását

Embertelenül bántak a mostohagyermekükkel

A sértettnek nem engedték meg, hogy elhagyja a házat, időnként csak az udvarra mehetett ki, illetve a pincébe mehetett le, ha segítenie kellett ott valamiben. A kisfiú többször próbált megszökni a házból, a tiltás ellenére kiment a kertbe, ott elrejtőzött. A vádlottak ezután a házban a közlekedőből egy deszkaajtóval leválasztott helyiséget alakítottak ki a gyermek számára, amit kívülről egy nehéz futópaddal zártak le.

A kisfiút rendszeresen ebbe a berendezés és világítás nélküli helyiségbe zárták be, ott egy földre terített lepedőn kellett aludnia, amihez párnát és takarót kapott. Nem étkezhetett együtt a családdal, egyoldalúan táplálták, általában zabpelyhet, időnként melegszendvicset kapott enni. Hetente öltözhetett át, a fürdőszobát és a mellékhelyiséget nem használhatta, hetente egyszer az udvaron slaggal mosdatták meg.

A kisfiú 2024. július 7-én éjszaka kiszökött a házból, és egy közeli lakatlan házban bújt el. Őt többen keresni kezdték és másnap este találták meg, majd kórházba szállították. A gyermek ápolatlan, koszos volt, hajában élősködők voltak. Az elégtelen, egyoldalú táplálkozás miatt vérszegénység alakult ki nála. Fejlődése korához képest elmaradott volt, súlyosan veszélyeztetett állapotba került.

Az ügyészség közölte: a vádlottak cselekménye személyi szabadság megsértése bűntettének súlyosabban minősülő esetének és kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapítására alkalmas. A vádlottak letartóztatásban vannak, büntetőjogi felelősségükről a Komlói Járásbíróság fog dönteni.