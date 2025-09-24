Menet közben táncolni kezdett a motorján egy fiatal pápai fiú, de volt itt más gond is (+ videó)

A járőrök még augusztus 18-án este figyeltek fel egy veszélyes manőverekkel feltűnést keltő segédmotoros kerékpárosra Pápán. A fiatal nem tett eleget a rendőri felszólításnak, és menekülés közben is szabályokat szegett. Útközben többször nem használta az irányjelzőt, majd feltérdelt a jármű ülésén, és táncolni kezdett. A szabályszegőnek aztán nyoma veszett, de még aznap elkapták - írja a police.hu.

A motoros elmenekült, de még aznap elfogták a rendőrök

Fotó: police.hu

Vezetői engedélye sem volt a motoros akrobatának

Kiderült, hogy a 17 éves fiúnak nem volt engedélye segédmotoros kerékpárra. Szabálysértési eljárás indult ellene, 12 hónapra eltiltották a vezetéstől – az összes járműkategóriára kiterjedően.

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a közlekedési szabályok megszegése nemcsak jogi következményekkel jár, hanem súlyos baleseti kockázatot is jelenthet a közlekedőkre és magára a szabályszegőre nézve.