Sokkoló baleset a sztrádán: közutas autónak rohant a figyelmetlen sofőr (+ videó)

Ez az autó éppen a munkaterületet biztosította, jól látható, 80 km/órás sebességkorlátozó táblával, amelyet több kilométerrel korábban már digitális táblák és további jelzések is előre jeleztek. Aznap az MKIF Zrt. munkatársai mozgó terelés mellett mintavételezést végeztek a külső sávban. A munkaterület kialakítása a szabályoknak megfelelően, több lépcsőben történt: először a digitális kijelzőkön figyelmeztették a járművezetőket, majd 1000 méterrel a helyszín előtt 100 km/órára, 500 méterre pedig 80 km/órára korlátozták a forgalom sebességét. Az előjelző autó, amelyet végül eltalált a figyelmetlen sofőr, már közvetlenül jelezte a közelgő munkavégzést.

Munkaterületet biztosító jelzőautóba csapódott bele a figyelmetlen sofőr

Forrás: MKIF Zrt. - Az ország útja/Facebook

Munkaterületet biztosító jelzőautóba csapódott bele a figyelmetlen sofőr

A felvételen egyértelműen látszik, hogy a balesetet okozó jármű vezetője szabálytalanul és hirtelen váltott sávot, miközben nem vette figyelembe a forgalmi körülményeket. Csodával határos módon személyi sérülés nem történt, sem a sofőr, sem az útkezelő munkatársai nem sérültek meg. A rendőrség vizsgálja a pontos körülményeket, de az eset már most is figyelmeztető példa minden közlekedő számára.

Az MKIF Zrt. hangsúlyozta: a munkaterületek melletti sebességkorlátozásokat nem véletlenül írják elő. Ezek betartása nemcsak a dolgozóik, hanem az autósok életét is védi. „Kollégáink munkahelye nem az iroda, hanem az autópálya” – emlékeztettek. A vállalat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a korlátozásokat, figyeljenek a jelzésekre, és mindig felelősségteljesen vezessenek.

Az autópálya mindenki közös tere, ahol egyetlen figyelmetlen manőver is tragédiát okozhat. A közlekedés társas-játék, amelyben mindenkit hazavárnak – a sofőröket és az utakon dolgozó szakembereket egyaránt.