Rendőr

1 órája

A Balaton négylábú őrnagya búcsúzik, megható, amit gazdája üzent

Címkék#mérföldkő#bors rendőrkutya#szolgálat#otthon

Bors, a hűséges rendőrkutya, hosszú évek után búcsút int a mindennapi szolgálatnak. Most nyugdíjba vonul, hogy megérdemelt pihenés várjon rá otthon és családja körében.

Veol.hu

Egy különleges szolgálati társ búcsúzik a mindennapi bevetésektől: Bors, a balatonfüredi hűséges rendőrkutya, aki évekig segítette gazdáját, Gézárt Viktor rendőr zászlóst. A nyugdíjba vonulás mérföldkő nemcsak egy négylábú életében, hanem azok számára is, akik vele együtt élték meg a szolgálat mindennapjait.

A hűséges rendőrkutya Bors most nyugdíjba vonul, és családja mellett pihen Fotó: Gézárt Viktor Facebook
A hűséges rendőrkutya Bors most nyugdíjba vonul, és családja mellett pihen
 Fotó: Gézárt Viktor / Facebook

Bors végre nyugdíjba megy

Bors mindössze nyolc hónaposan került a zászlóshoz, kíváncsi és játékos kölyökként. Azóta hűséges társként kísérte végig gazdáját a rendőri munka izgalmas, sokszor nehéz, de felejthetetlen helyszínein. Figyelme, bátorsága és odaadása révén számos bevetés során vált nélkülözhetetlenné, jelenléte pedig mindig erőt és biztonságot adott.

De Bors nemcsak a szolgálatban állt helyt: otthon is szeretett családtaggá vált. A lányok játszótársaként, vigaszt nyújtó barátként és hűséges társaként éppúgy bizonyított, mint a terepen. „Te nem csak egy rendőrkutya voltál, hanem családtag, akit mindenki szeret és tisztel” – fogalmazott gazdája.

Most, hogy Bors leteszi a „szolgálati jelvényt”, új, nyugodtabb élet vár rá. Bár a mindennapi bevetéseknek vége, a közös történet nem zárul le: egy új fejezet kezdődik. Gézárt Viktor r. zászlós hálás szívvel köszönte meg kutyájának mindazt, amit adott: a hűséget, a barátságot és a bátorságot.

„Nyugodtan pihenj, hiszen megérdemled” – üzente gazdája szeretett társának – olvashatjuk a Balatonfüredi lakos vagyok Facebook-csoportban.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
