Online videójátékokhoz kapcsolódó fiókokkal verte át áldozatait a 17 éves berhidai fiú

A Várpalotai Rendőrkapitányság július elején nyomozást indított online csalás miatt egy 17 éves berhidai fiatallal szemben.

Folyamatos online csalásból profitált a 17 éves fiatal.

Forrás: Police.hu

Rendszeres online csalás

A fiú egy népszerű lövöldözős videójátékhoz kapcsolódó felhasználói fiók révén csalt ki pénzösszegeket más játékosoktól. Nem létező fiókokat kínált eladásra, majd a sértetteket letiltotta a pénzösszeg átutalását követően. Gyanúsítotti kihallgatásakor elismerte tettét. Üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt folyt ellene nyomozás. A rendőrség a vizsgálatot befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek – közölte a police.hu.