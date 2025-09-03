28 perce
Online videójátékokhoz kapcsolódó fiókokkal verte át áldozatait a 17 éves berhidai fiú
A Várpalotai Rendőrkapitányság nyomozói vizsgálatot indítottak egy 17 éves berhidai fiú ügyében.
A Várpalotai Rendőrkapitányság július elején nyomozást indított online csalás miatt egy 17 éves berhidai fiatallal szemben.
Rendszeres online csalás
A fiú egy népszerű lövöldözős videójátékhoz kapcsolódó felhasználói fiók révén csalt ki pénzösszegeket más játékosoktól. Nem létező fiókokat kínált eladásra, majd a sértetteket letiltotta a pénzösszeg átutalását követően. Gyanúsítotti kihallgatásakor elismerte tettét. Üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt folyt ellene nyomozás. A rendőrség a vizsgálatot befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek – közölte a police.hu.
Az online játékfiókok eladását a legtöbb játékkiadó bünteti, ezért soha ne vásárolj senkitől!
