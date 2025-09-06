Egy nap alatt két ember életét mentette meg a fiatal rendőr őrmester

Novográdecz Tamás rendőr őrmester története jól példázza, hogyan találhatja meg valaki hivatásában azt a lendületet és szellemiséget, amit gyerekként megálmodott.

Novográdecz Tamás őrmester, Siófok déli részének körzeti megbízottja

Forrás: Zsaru Magazin

Az őrmester és a foxiszellem

A siófoki rendőr gyerekkora óta vonzódott az egyenruhás lét kihívásaihoz, és hamar megtalálta helyét a közrendvédelemben, ahol a gyors reagálás, a szimat és a határozottság életmentő lehet. Saját stílusát „foxiszellemben” formálta: agilitás, éberség, de közvetlenség is.

Amikor a szolgálati autóban ülve azt látom, gyerekek integetnek, röviden felkapcsolom a kéket. Ha a helyzet megengedi, kicsit meg is állok, hadd nézzék meg közelebbről a szolgálati autót és a felszerelésünket, ezzel is mosolyt csalva az arcukra.

- mondta az őrmester. Nemcsak járőrként, hanem intézkedéstaktikai instruktorként is helytáll, kezdő kollégákat mentorálva. Munkáját több sikeres elfogás és elismerés kíséri, de legemlékezetesebb napja az volt, amikor rövid időn belül két ember életét mentette meg: előbb egy öngyilkosságra készülő nőt húzott vissza a panelház tetejéről, majd egy lángoló épületből menekített ki egy férfit, robbanások közepette.

Azt a napot sem fogom elfelejteni, amikor a kollégámmal két ember életét mentettük meg. Az első ilyen intézkedésnél egy nő állt egy ötemeletes panelház tetejének peremén, és szélsőségesen önveszélyes cselekedetre készült. Lift nem volt, úgyhogy felrohantunk, és mivel a tetőre vezető ajtó zárva volt, berúgtuk. Két oldalról közelítettük meg, és vissza tudtuk húzni, nagyon zavart volt. Nem sokkal ezután tűz ütött ki egy cég telephelyén, robbantak a gázpalackok, méghozzá úgy, hogy a tulajdonos bent volt. Sokkos állapotban hoztuk ki. Ez három éve történt Siófok déli részén… Ott, ahol immár két éve körzeti megbízott vagyok.

- mesélte.

Az őrmester számára a rendőri hivatás nemcsak munka, hanem elhivatottság, amelyben egyszerre van jelen a felelősség, a bátorság és az emberség. Részletesebben a Zsaru Magazin oldalán olvashatnak Novográdecz Tamásról.