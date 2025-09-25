Összeütközött két autó a 77-esen

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 77-es főút 28-as kilométerszelvényénél, Kapolcs térségében. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt. Az ajkai hivatásos tűzoltók megkezdték az autók áramtalanítását. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak – írja a veszprem.katasztrofavedelem.hu.