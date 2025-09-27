szeptember 27., szombat

Eltűnt személy

59 perce

Újra eltűnt Gere Ferenc György – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#Gere Ferenc György#rendőrség#eltűnt személy

A rendőrsé körözést adott ki Gere Ferenc György eltűnése miatt. A hatóságok a lakosság segítségét kérik a fiatal felkutatásához.

Titzl Vivien
Forrás: Police.hu

A fiú szeptember 19-én is eltűnt, akkor szeptember 24-én épségben megtalálták. Most azonban újra eltűnt Gere Ferenc György, a Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat eltűnése ügyében. A fiatalember 2025. szeptember 25-én távozott bakonyjákói lakásáról ismeretlen helyre, azóta életjelet nem adott magáról.

Forrás:  Police.hu

Gere Ferenc György körülbelül 155 cm magas, sportos testalkatú, 75-80 kg testsúlyú, rövid barna hajú, barna szemű. Bal alkarján égési sérülés látható. Eltűnésekor sötétkék, vízálló vitorlázó kabátot és sötét színű, márkajelzés nélküli sportcipőt viselt.

A hatóság kéri, hogy aki a férfit felismeri, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyére vonatkozóan, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István u. 18.), hívja a 06-89-313-153-as telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi telefonszámon.

A lakosság segítsége elengedhetetlen, hogy Gere Ferenc György minél hamarabb biztonságban hazatérhessen.

 

