szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrányos szerelmi történet

2 órája

Eladta egy autóért a barátnőjét, akit aztán külföldön prostitúcióra kényszerítettek

Címkék#bántalmazás#prostitúciós#emberkereskedelem

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta a barátnőjét egy személygépkocsiért eladó szegedi férfival és társaival szemben.

Szilas Lilla

Az ítélet szerint a kábítószer-élvező fiatal férfi 2017 elején barátnőjét egy személygépkocsiért cserébe átadta egy szegedi párnak. A pár és rokonaik fiatal magyar lányok Szegeden és Németországban folytatott prostitúciós tevékenységéből származó bevételének elvételéből éltek. Amikor a lány rájött, hogy a szerelme őt eladta, távozni kívánt, azonban futtatói nem engedték ki a lakásból, bántalmazták - közölte az ugyeszseg.hu

Nem engedték el, bántalmazták és prostitúcióra kényszerítették
Nem engedték el, bántalmazták és prostitúcióra kényszerítették a fiatal nőt
Fotó: Shutterstock

Prostitúcióra kényszerítették a lányt

A sértettet a szegedi lakásukban, majd külföldön prostitúcióra kényszerítették, és teljes bevételét elvették. A fiatal lány 2017 nyarán Bécsben megismerkedett egy szintén prostituáltak futtatásával foglalkozó magyar férfival, akiben a megmentőjét látta, és szerelmes lett belé. Innentől az ő befolyása alatt, a férfi irányításával és felügyeletével folytatta a prostitúciós tevékenységet a közös jövőjük reményében, amelyből származó teljes bevételét átadta a férfinak. A lány végül egy, az utcán megismert külföldi férfi segítségével tudott elmenekülni.

A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntette (a lányt eladó férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt is) 5 és 7 év közötti fegyházbüntetésre, két magyar nőt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt. Az ítélettel szemben az emberkereskedelemmel érintett elkövetők vonatkozásában az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elkövetett cselekmények jellegére figyelemmel a büntetések súlyosítása indokolt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu