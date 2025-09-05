Eladta egy autóért a barátnőjét, akit aztán külföldön prostitúcióra kényszerítettek

Az ítélet szerint a kábítószer-élvező fiatal férfi 2017 elején barátnőjét egy személygépkocsiért cserébe átadta egy szegedi párnak. A pár és rokonaik fiatal magyar lányok Szegeden és Németországban folytatott prostitúciós tevékenységéből származó bevételének elvételéből éltek. Amikor a lány rájött, hogy a szerelme őt eladta, távozni kívánt, azonban futtatói nem engedték ki a lakásból, bántalmazták - közölte az ugyeszseg.hu.

Nem engedték el, bántalmazták és prostitúcióra kényszerítették a fiatal nőt

Fotó: Shutterstock

Prostitúcióra kényszerítették a lányt

A sértettet a szegedi lakásukban, majd külföldön prostitúcióra kényszerítették, és teljes bevételét elvették. A fiatal lány 2017 nyarán Bécsben megismerkedett egy szintén prostituáltak futtatásával foglalkozó magyar férfival, akiben a megmentőjét látta, és szerelmes lett belé. Innentől az ő befolyása alatt, a férfi irányításával és felügyeletével folytatta a prostitúciós tevékenységet a közös jövőjük reményében, amelyből származó teljes bevételét átadta a férfinak. A lány végül egy, az utcán megismert külföldi férfi segítségével tudott elmenekülni.

A Gyulai Törvényszék az elkövetőket emberkereskedelem és kitartottság bűntette (a lányt eladó férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt is) 5 és 7 év közötti fegyházbüntetésre, két magyar nőt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt. Az ítélettel szemben az emberkereskedelemmel érintett elkövetők vonatkozásában az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elkövetett cselekmények jellegére figyelemmel a büntetések súlyosítása indokolt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.