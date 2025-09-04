szeptember 4., csütörtök

Tűzoltóság

Kigyulladt egy pulykanevelő épület, 60 ezer kis madarat kellett kimenteni (+ galéria)

Tűz ütött ki egy pulykanevelő épületben, ahol hatvanezer kis pulyka várta, hogy megmentsék.

Szilas Lilla

Tűz ütött ki egy pulykanevelő épületben a Somogy vármegyei Lad külterületén tegnap este – mintegy kétszáz négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A szigetvári, a nagyatádi, valamint a barcsi hivatásos tűzoltók fojtották el a lángokat – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy Facebook-bejegyzésben

Hatvanezer kis pulyka várta, hogy megmentsék
Fotó: Nagyatád és Szigetvár HTP

Miközben égett a tető, hatvanezer kis pulyka várta, hogy megmentsék. A tűzoltók szinte minden létező szállítóeszközt bevetettek – ládákat, dobozokat, vödröket, talicskát –, hogy kimenekítsék az állatokat az épületből.

Egy kis pulyka egy tűzoltó vállán vészelte át a bajt

Szerencsére a tűzoltók meg tudták menteni a pulykák többségét, majd egy másik, fűthető istállóba hordták át őket. Az egyik kis pulyka a nagyatádi szolgálatparancsnok vállán talált menedéket, és el se mozdult onnan… Valószínűleg úgy gondolta, ez a legbiztonságosabb hely a világon.

Tűz ütött ki egy pulykanevelő épületben

Fotók: Nagyatád és Szigetvár HTP

 

