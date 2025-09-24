Le akarta fizetni az ittas sofőr a rendőröket

A vádlott 2024. november 23-án késő éjjel, miután legalább egy üveg vörösbort elfogyasztott, személyautójával Veszprém felől Gyulafirátót irányába haladt. Egy körforgalom elhagyásakor nekiütközött a sávokat elválasztó járdaszigeten lévő, gyalogosokat védő korlátnak – írja a birosag.hu a rendőröket lefizetni kívánó sofőrről.

Pénzt ajánlott a rendőröknek azért, hogy ne kelljen szondát megfújnia

Ezt követően rendőrjárőrök igazoltatták. Mivel felmerült az ittasság gyanúja, alkoholszondás ellenőrzést akartak vele végrehajtani. A vádlott azonban többször szándékosan helytelenül fújta meg a szondát, majd a harmadik próbálkozás után az őt intézkedő rendőrtől megkérdezte: „Mennyit fizessek?”

Az ittas sofőr lefizette volna a rendőröket

Amikor a rendőr visszakérdezett, hogy „Miért fizetne?”, a vádlott azt válaszolta: „Ne kelljen.” A rendőr további kérdésére, miszerint azért fizetne, hogy ne kelljen szondát fújnia, a vádlott igennel felelt.

Mivel a helyszínen többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült végrehajtani az alkoholszondás vizsgálatot, a rendőrök a vádlottat vérvétel céljából a veszprémi kórházba szállították. Az úton a vádlott többször is megerősítette, hogy valóban pénzt ajánlott azért, hogy ne kelljen szondát fújnia.