Három tiltó tábla, egy ittas sofőr: a rendőrség videója figyelmeztet

Egy rövid, de tanulságos videót osztott meg a Veszprém megyei rendőrség a közösségi oldalán

A videóban egy éjszakai forgalmi incidensre hívják fel a figyelmet: egy ittas sofőr három behajtani tilos táblán is áthajtott, miközben a rendőrautó villogó fényével követte őt.

A villogó rendőrautó sem érdekelte a sofőrt 
Forrás: Facebook videó

A rendőrség a videó mellett néhány egyszerű, de fontos tanácsot is megfogalmazott a sofőröknek:

  • Ne igyál alkoholt, ha te vagy a sofőr! Az ittas vezetés nemcsak jogsértő, hanem életveszélyes is.
  • Ne próbálj szabálytalanul meglépni a rendőrautó elől! Már az első gyanús manőver is feltűnhet, a rendőrség pedig azonnal reagálhat.
  • Ismerd be a hibát, ha elkövetted! Ha háromszor is észre sem veszed, hogy egyirányú utcákba hajtasz be a rendőrautó mögött, jobb, ha belátod, hogy hibáztál, és együttműködsz a hatósággal.

Szinte mindenki elrontja ezt a KRESZ-tesztet! 

Sokan elbuknak, pedig látszólag egyszerű a válasz. A legutóbbi KRESZ-teszten vajon mi lehet a helyes megoldás?

 

