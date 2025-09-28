Három tiltó tábla, egy ittas sofőr: a rendőrség videója figyelmeztet

A videóban egy éjszakai forgalmi incidensre hívják fel a figyelmet: egy ittas sofőr három behajtani tilos táblán is áthajtott, miközben a rendőrautó villogó fényével követte őt.

A villogó rendőrautó sem érdekelte a sofőrt

Forrás: Facebook videó

A rendőrség a videó mellett néhány egyszerű, de fontos tanácsot is megfogalmazott a sofőröknek:

Ne igyál alkoholt, ha te vagy a sofőr! Az ittas vezetés nemcsak jogsértő, hanem életveszélyes is.

Ne próbálj szabálytalanul meglépni a rendőrautó elől! Már az első gyanús manőver is feltűnhet, a rendőrség pedig azonnal reagálhat.

Ismerd be a hibát, ha elkövetted! Ha háromszor is észre sem veszed, hogy egyirányú utcákba hajtasz be a rendőrautó mögött, jobb, ha belátod, hogy hibáztál, és együttműködsz a hatósággal.

