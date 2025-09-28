Szabálytalanság
41 perce
Három tiltó tábla, egy ittas sofőr: a rendőrség videója figyelmeztet
Egy rövid, de tanulságos videót osztott meg a Veszprém megyei rendőrség a közösségi oldalán
A videóban egy éjszakai forgalmi incidensre hívják fel a figyelmet: egy ittas sofőr három behajtani tilos táblán is áthajtott, miközben a rendőrautó villogó fényével követte őt.
A rendőrség a videó mellett néhány egyszerű, de fontos tanácsot is megfogalmazott a sofőröknek:
- Ne igyál alkoholt, ha te vagy a sofőr! Az ittas vezetés nemcsak jogsértő, hanem életveszélyes is.
- Ne próbálj szabálytalanul meglépni a rendőrautó elől! Már az első gyanús manőver is feltűnhet, a rendőrség pedig azonnal reagálhat.
- Ismerd be a hibát, ha elkövetted! Ha háromszor is észre sem veszed, hogy egyirányú utcákba hajtasz be a rendőrautó mögött, jobb, ha belátod, hogy hibáztál, és együttműködsz a hatósággal.
