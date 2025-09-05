szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Haladási irány

1 órája

Szabálysértőt fogtak a rendőrök Balatonfüreden (+ videó)

Címkék#rendőrség#szabálysértő#sofőr

Az útburkolati jel egyértelműen mutatta a haladási irányt, az autós mégsem tartotta be, mert türelmetlen volt.

Szilas Lilla

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amely Balatonfüreden készült a Fürdő utcában, a Tesco közlében. A felvételen az látható, hogy az útburkolatra felfestett balra tartó menetirány helyett az autós egyenesen hajt tovább. 

A rendőrség fülön csípte a szabálytalanul közlekedő sofőrt
A rendőrség fülön csípte a szabálytalanul közlekedő sofőrt
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A rendőrség intézkedett a szabálysértővel szemben

Az autós a lassan haladó kisvonatot előzte meg, de pechjére a rendőrség fülön csípte. A szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben a rendőrök intézkedtek, és ezzel együtt elismerésüket fejezték ki a felvételen látható másik autós példamutatásáért. 

A videó ITT tekinthető meg. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu