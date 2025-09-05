Haladási irány
Szabálysértőt fogtak a rendőrök Balatonfüreden (+ videó)
Az útburkolati jel egyértelműen mutatta a haladási irányt, az autós mégsem tartotta be, mert türelmetlen volt.
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amely Balatonfüreden készült a Fürdő utcában, a Tesco közlében. A felvételen az látható, hogy az útburkolatra felfestett balra tartó menetirány helyett az autós egyenesen hajt tovább.
A rendőrség intézkedett a szabálysértővel szemben
Az autós a lassan haladó kisvonatot előzte meg, de pechjére a rendőrség fülön csípte. A szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben a rendőrök intézkedtek, és ezzel együtt elismerésüket fejezték ki a felvételen látható másik autós példamutatásáért.
A videó ITT tekinthető meg.
