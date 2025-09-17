Figyelem! Országos rendőrségi ellenőrzés indult

Az akció az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „közlekedésbiztonsági napok” elnevezésű programjához csatlakozik, amely az elmúlt években is hatékonyan támogatta a biztonságos közlekedést.

ROADPOL napok: országos rendőrségi ellenőrzés a közutakon

Forrás: police.hu

A rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, de figyelik mindazokat a magatartásformákat is, amelyek elvonhatják a vezető figyelmét, és ezzel veszélyeztethetik a közlekedésbiztonságot. A hatóság kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a szabályokat, és figyeljenek egymásra az utakon, hiszen a figyelmes vezetés mindenki biztonságát szolgálja.

Az ellenőrzés országos, így a sofőrök bárhol találkozhatnak a rendőrökkel, akik a közlekedésbiztonság növelését célzó akcióval kívánják felhívni a figyelmet a felelős vezetés fontosságára.