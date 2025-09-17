2 órája
Figyelem! Országos rendőrségi ellenőrzés indult
A Magyar Rendőrség 2025. szeptember 16. és 22. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart Magyarország közútjain.
Az akció az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „közlekedésbiztonsági napok” elnevezésű programjához csatlakozik, amely az elmúlt években is hatékonyan támogatta a biztonságos közlekedést.
ROADPOL ellenőrzés indul: rendőrök országszerte a forgalomban
A rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, de figyelik mindazokat a magatartásformákat is, amelyek elvonhatják a vezető figyelmét, és ezzel veszélyeztethetik a közlekedésbiztonságot. A hatóság kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a szabályokat, és figyeljenek egymásra az utakon, hiszen a figyelmes vezetés mindenki biztonságát szolgálja.
Az ellenőrzés országos, így a sofőrök bárhol találkozhatnak a rendőrökkel, akik a közlekedésbiztonság növelését célzó akcióval kívánják felhívni a figyelmet a felelős vezetés fontosságára.
