Pofátlanság

22 perce

Mozgáskorlátozottaknak kijelölt két parkolóhelyet is elfoglalt jogosulatlanul egy sofőr Veszprémben

Hangosbemondóval hívták ki az autójához az üzletből a szabálytalanul parkoló sofőrt, aki mozgáskorlátozottaknak kijelölt két parkolóhelyet is elfoglalt jogosulatlanul.

Titzl Vivien

A Veszprém vármegyei rendőrség munkatársai egy üzlet előtt figyeltek fel egy sofőrre, aki jogosultság nélkül két, mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet foglalt el. A rendőrök az üzletben hangosbemondón keresztül kérték a jármű tulajdonosát, hogy menjen az autójához, ahol intézkedtek vele szemben.  A hatóság emlékeztetett: a rokkantparkolókat kizárólag mozgáskorlátozottságot igazoló fényképes igazolvánnyal lehet használni, amelyet a várakozás idejére jól láthatóan ki is kell helyezni.

Egy sofőr jogosultság nélkül két rokkantparkolót foglalt el
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A rokkantparkolók jogosulatlan használata súlyos bírságot vonhat maga után

A 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendeletben pedig ez áll: a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjának megsértése, a helyszíni bírság:  65 000 forint, maximálisan kiszabató bírság 156 000 forint.

 

