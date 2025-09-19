Tragikus rollerbaleset rázta meg az országot – vármegyénkben is egyre nő a veszély (videó)

Csütörtök délután a győri Ipari Park közelében egy személyautó a Fehérvári út felé tartva frontálisan ütközött egy szemből érkező elektromos rollerrel. A rollert vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Nálunk legutóbb Pápán, az egyik játszótéren kisgyermekek között száguldozott egy elektromos rolleres. Egy 2 éves kisfiú megsérült, miután a jármű elsodorta. Szemtanúk szerint a játszótéren rendszeresen áthajtanak kerékpárosok és elektromos rolleresek, akik figyelmen kívül hagyják, hogy a hely kizárólag gyermekek számára lett kialakítva. A helyiek közül többen is jelezték már, hogy Pápán a belvárosban általános probléma a felelőtlen közlekedés.

Elektromos rolleres sodort el egy 2 éves kisfiút Pápán

Fotó: Pápán hallottam csoport

Előtte Veszprémben V-Busz 3-as számú helyi járatos busza ütközött egy elektromos rolleressel, aki egy mellékutcából körültekintés nélkül hajtott ki. Csak a buszsofőr gyors reakcióján múlt, hogy nem lett nagyobb baleset. Az ütközésben szerencsére senki sem sérült meg.

Nő az elektromos rolleres balesetek száma

A nyáron egy gyulafirátóti lakos jelezte, hogy az utcájukban késő este a gyerekek, azon versenyeznek a rollerekkel, hogy ki tud nagyobb sebességet elérni a mérőórán. Ezek a száguldozások balesetveszélyesek egy alig kivilágított, száguldó rollerrel, 2 személlyel, egy szál sisakban. Az ápolónő azt nyilatkozta egy fogtörés ilyen esetekben például mindennapi. De agyrázkódás, csonttörések (kéz, láb, orr) gyakoriak, valamint a lágyrészsérülések is. Nyúzott, horzsolt sebek, amikbe rosszabb esetben aszfalt, föld maradványok is kerülnek. Ha egy autónak mennek neki, akkor pedig belső sérülések, vérzések is lehetnek. Ezek mind, többnapos kórházi megfigyelést vonnak maga után, de legalább is maradandó hegeket.

Szintén júliusban egy fiatal nő a veszprémi Jutasi úton rollerrel közlekedett a bicikliúton, amikor elesett. A rollerbaleset következtében néhány percre elveszítette az eszméletét is. Sajnos, nagyon sok a felelőtlen rolleres.

Az orvosok könyörögnek a szülőknek

A Bethesda Gyermekkórházban 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. Egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel. Közel minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt. Ezért a kórház minden szülőt arra kér, fogadják meg és adják át ezeket az üzeneteket gyermekeiknek:

A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!

Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket!

Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!

2026-tól szigorításokat vezetnek be

2026-tól kötelező lesz a bukósisak, a felelősségbiztosítás, és tilos lesz utast szállítani bármilyen elektromos rollerrel. A jogszabályalkotók az e-rollereket két kategóriába fogják sorolni az új KRESZ szerint: