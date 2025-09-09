szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolgálatban

1 órája

Segítség az éjszakában – emberségből jelesre vizsgáztak a vármegye rendőrei

Címkék#szolgálatban#rendőr#segítség#gyorsaság

Szeptember 7-én éjszaka Tapolcán egy autót állítottak meg a helyi járőrök, akik szolgálat közben különleges helyzetbe kerültek. A jármű vezetője elmondta, hogy édesanyját szállítja Keszthelyre, mivel az asszony rosszul lett és sürgős orvosi segítségre szorult.

Csizi Péter

A helyzet komolyságát felismerve Nagy Ádám r. törzszászlós és Bacsa Ákos r. főtörzsőrmester nem haboztak: felajánlották segítségüket, és rendőri felvezetéssel biztosították a gyors és akadálytalan közlekedést a kórházig. Így érték el, hogy az autó rövid idő alatt célhoz jusson, elkerülve a forgalmi akadályokat – adta hírül a Veszprém Vármegyei Rendőrség egy friss Facebook-bejegyzésben.

Szolgálunk és védünk: Emberségből jelesre vizsgáztak a segítséget adó vármegyei rendőrök
Szolgálunk és védünk: Emberségből jelesre vizsgáztak a segítséget adó vármegyei rendőrök
Forrás: police.hu

A szervezett együttműködés volt a kulcs a segítségnyújtáshoz

Eközben a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja kapcsolatba lépett a keszthelyi kórházzal. Az intézmény dolgozói így előre felkészülhettek a beteg fogadására és az azonnali ellátásra.

Emberség és gyorsaság 

Az eset jól mutatja, hogy a rendőri munka nem csak a törvények betartatásáról szól, hanem arról is, hogy bajban lévő embereknek nyújtsanak támogatást. A tapolcai járőrök gyors és emberséges intézkedése minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a beteg időben orvosi segítséghez jusson.

Köszönet a kollégáknak

A vármegyei rendőrség hivatalos közleményében köszönetet mondott a két szolgálatot teljesítő rendőrnek. Az intézkedés példamutató esete annak, hogyan lehet a rendőri munkát a közösség szolgálatába állítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu