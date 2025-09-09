Segítség az éjszakában – emberségből jelesre vizsgáztak a vármegye rendőrei

A helyzet komolyságát felismerve Nagy Ádám r. törzszászlós és Bacsa Ákos r. főtörzsőrmester nem haboztak: felajánlották segítségüket, és rendőri felvezetéssel biztosították a gyors és akadálytalan közlekedést a kórházig. Így érték el, hogy az autó rövid idő alatt célhoz jusson, elkerülve a forgalmi akadályokat – adta hírül a Veszprém Vármegyei Rendőrség egy friss Facebook-bejegyzésben.

Szolgálunk és védünk: Emberségből jelesre vizsgáztak a segítséget adó vármegyei rendőrök

Forrás: police.hu

A szervezett együttműködés volt a kulcs a segítségnyújtáshoz

Eközben a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja kapcsolatba lépett a keszthelyi kórházzal. Az intézmény dolgozói így előre felkészülhettek a beteg fogadására és az azonnali ellátásra.

Emberség és gyorsaság

Az eset jól mutatja, hogy a rendőri munka nem csak a törvények betartatásáról szól, hanem arról is, hogy bajban lévő embereknek nyújtsanak támogatást. A tapolcai járőrök gyors és emberséges intézkedése minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a beteg időben orvosi segítséghez jusson.

Köszönet a kollégáknak

A vármegyei rendőrség hivatalos közleményében köszönetet mondott a két szolgálatot teljesítő rendőrnek. Az intézkedés példamutató esete annak, hogyan lehet a rendőri munkát a közösség szolgálatába állítani.