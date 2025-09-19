Egy kisfiú elveszett Veszprém utcáin

Három napja költözött édesanyjával a város egyik lakótelepére, és iskola után hazafelé indult, ám eltévedt az ismeretlen környéken. A gyermek nem esett kétségbe, hanem egy járókelőhöz fordult segítségért.

Az eltévedt fiú segítséget kért

Forrás: Police.hu

Fontos a segítségnyújtás

A férfi példás segítőkészséget mutatva visszakísérte a fiút az iskolába. Közben az édesanya, aki időközben hazaért, hiába kereste otthon gyermekét, és mivel telefonon sem tudta elérni, értesítette a rendőrséget. A veszprémi egyenruhások nagy erőkkel kezdték keresni a fiút, amikor az anya értesítést kapott arról, hogy gyermeke jól van, sőt már az iskolában tartózkodik, egy pedagógus felügyelete alatt.

A történet szerencsésen zárult, és rámutat arra, milyen sokat jelenthet egy idegen embersége és gyors döntése egy bajba jutott gyermek számára. A rendőrség közleménye szerint a kisfiú biztonságban van, az anya pedig megnyugodva vihette haza fiát.