szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogatóparancs

1 órája

Sikkasztás miatt körözik ezt a két férfit

Címkék#sikkasztás#körözés#Ajkai Rendőrkapitányság

A büntetőjogban, illetve a szabálysértési jogban a sikkasztás egy vagyon elleni bűncselekmény, illetőleg szabálysértés.

Veol.hu

Az ajkai születésű Szuszán Krisztián ellen elfogatóparancsot rendeltek el sikkasztás vétsége miatt. Az Ajkai Rendőrkapitányság február óta próbálja kézre keríteni a 46 éves férfit. 

Sikkasztás miatt körözik Szuszán Krisztiánt
Sikkasztás miatt körözik Szuszán Krisztiánt
Fotó: police.hu

A 43 éves Kele László ellen elfogatóparancsot rendeltek el sikkasztás bűncselekménye miatt. A ceglédi születésű férfit az Ajkai Rendőrkapitányság 2024 áprilisa óta körözi

Kele László
Fotó: police.hu

Sikkasztás miatt körözik a két férfit

Sikkasztás bűncselekményét az követi el a hatályos Büntető Törvénykönyv szerint, aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik. Sikkasztás csak nevesített tulajdonos esetén merülhet fel és csak szándékosan követhető el.

Ha olvasónk információval rendelkezik a két férfi hollétéről, személyesen jelentkezhet a 8400 Ajka, Rákóczi u. 1. címen, vagy a 88500990 telefonszámon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu