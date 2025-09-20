Sikkasztás miatt körözik ezt a két férfit

Az ajkai születésű Szuszán Krisztián ellen elfogatóparancsot rendeltek el sikkasztás vétsége miatt. Az Ajkai Rendőrkapitányság február óta próbálja kézre keríteni a 46 éves férfit.

Sikkasztás miatt körözik Szuszán Krisztiánt

Fotó: police.hu

A 43 éves Kele László ellen elfogatóparancsot rendeltek el sikkasztás bűncselekménye miatt. A ceglédi születésű férfit az Ajkai Rendőrkapitányság 2024 áprilisa óta körözi.

Kele László

Fotó: police.hu

Sikkasztás miatt körözik a két férfit

Sikkasztás bűncselekményét az követi el a hatályos Büntető Törvénykönyv szerint, aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik. Sikkasztás csak nevesített tulajdonos esetén merülhet fel és csak szándékosan követhető el.

Ha olvasónk információval rendelkezik a két férfi hollétéről, személyesen jelentkezhet a 8400 Ajka, Rákóczi u. 1. címen, vagy a 88500990 telefonszámon.