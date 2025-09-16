A sofőr a roncsban rekedt
1 órája
Súlyos autóbaleset történt Veszprém és Csopak között
Autóbaleset történt a 73-as főúton, Csopak és Veszprém között, az 5-ös kilométernél kedden délután.
Egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és a fák közé hajtott.
A helyszínre a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik elsőként áramtalanították a járművet. Ezt követően a mentőszolgálat munkatársaival együttműködve kiemelték a sofőrt az összeroncsolódott kocsiból. A beavatkozás gyors összehangoltságának köszönhetően sikerült megkezdeni a sérült ellátását, a forgalmat pedig irányítás mellett engedték a helyszínen - közölte a katasztrófavédelem.
