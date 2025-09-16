szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A sofőr a roncsban rekedt

1 órája

Súlyos autóbaleset történt Veszprém és Csopak között

Címkék#baleset#Katasztrofavedelem#személyautó

Autóbaleset történt a 73-as főúton, Csopak és Veszprém között, az 5-ös kilométernél kedden délután.

Farkas Réka

Egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és a fák közé hajtott.

Forrás: katasztrófavédelem

A helyszínre a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik elsőként áramtalanították a járművet. Ezt követően a mentőszolgálat munkatársaival együttműködve kiemelték a sofőrt az összeroncsolódott kocsiból. A beavatkozás gyors összehangoltságának köszönhetően sikerült megkezdeni a sérült ellátását, a forgalmat pedig irányítás mellett engedték a helyszínen - közölte a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu