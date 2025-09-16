szeptember 16., kedd

Fának csapódott egy terepjáró

29 perce

Súlyos baleset a Nosztorin: mutatjuk a friss információkat és a helyszíni fotókat

Nemrég beszámoltunk róla, hogy egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és a fák közé hajtott a 73-as főúton, Csopak és Veszprém között, az 5-ös kilométernél kedden délután. A balesettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget.

Veol.hu

A közúti baleset helyszínére a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. Ezt követően a mentőszolgálat munkatársaival együttműködve kiemelték a sofőrt az összeroncsolódott kocsiból.

Fotó: Fülöp Ildikó

A Veszprém vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek a balesetről elmondta, hogy egy 19 éves csornai nő terepjárójával tartott Veszprém irányából Csopak felé, amikor a vizes úton megcsúszott és a lesodródott az útról, majd fának ütközött. Információink szerint a fiatal sofőr medence- és bordatörést szenvedett, a mentők a veszprémi kórházban szállították.

Fotó: Fülöp Ildikó

Az érintett útszakaszon rendőri irányítással halad a forgalom.

 

