Az egyik jószág nem lett meg
1 órája
Birkákat lopott egy 59 éves nő, de nem örülhetett sokáig a zsákmánynak
A sümegi rendőrök elfogták az 59 éves nőt, aki a megalapozott gyanú szerint ellopott két birkát.
Egy Sümeg környéki állampolgár tett bejelentést a rendőrségre szeptember 5-én, hogy kerítéssel körbevett területéről valaki ellopta két merinó fajtájú birkáját.
Sümeg környékén lopott birkákat az 59 éves nő
A nyomozók széles körű adatgyűjtése révén azonosították az elkövetőt, és az 59 éves nőt másnap délelőtt Sümegen elfogták. Ezután előállították, majd kihallgatták. A kutatás során az egyik ellopott állatot megtalálták a rendőrök, amit lefoglaltak. A nő ellen lopás vétsége miatt indult eljárás – írja a police.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre