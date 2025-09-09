Birkákat lopott egy 59 éves nő, de nem örülhetett sokáig a zsákmánynak

Egy Sümeg környéki állampolgár tett bejelentést a rendőrségre szeptember 5-én, hogy kerítéssel körbevett területéről valaki ellopta két merinó fajtájú birkáját.

Sümeg környékén lopott birkákat az 59 éves nő

Forrás: police.hu

A nyomozók széles körű adatgyűjtése révén azonosították az elkövetőt, és az 59 éves nőt másnap délelőtt Sümegen elfogták. Ezután előállították, majd kihallgatták. A kutatás során az egyik ellopott állatot megtalálták a rendőrök, amit lefoglaltak. A nő ellen lopás vétsége miatt indult eljárás – írja a police.hu.