Nyoma veszett

1 órája

Eltűnt egy fiatal férfi Sümegről, a rendőrség is keresi

Tesselaar Péter Árpád

A sümegi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 26 éves férfi megtalálása érdekében.

Veol.hu

A Tapolca Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Tesselaar Péter Árpád eltűnése miatt - közölte a police.hu. A rendelkezésre álló adatok szerint a 26 éves férfi 2025. szeptember 8-án távozott Sümegről, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Tesselaar Péter Árpád kb. 185 centiméter magas, átlagos testalkatú, rövid, szőkés, kócos haja van, borostás. Utolsó ismert ruházata: lila színű póló, amin feltehetően fehér minta van, narancssárga színű rövidnadrág, szandál.

Tesselaar Péter Árpádot keresi a rendőrség 
Forrás: police.hu

A Tapolcai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnése körülményeiről információval rendelkezik, jelentkezzen az Sümeg Rendőrőrsön személyesen (Sümeg, Kossuth Lajos utca 34.) vagy hívja a 06-88-352-735-ös telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es díjmentes segélyhívó számon. 

 

