szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halmozza a bírságokat

2 órája

Egy út során három szabálysértést is elkövetett (videó!)

Címkék#rendőrség#felvétel#szabálysértés

A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy videót egy szabálysértő sofőrről, aki halmozta a bírságokat útja során.

Szilas Lilla

A 82-es főúton, Zircen a rendőrség felvételt készített egy sofőrről, aki egy útja során összesen három szabálysértést is elkövetett, mindezt úgy, hogy a rendőrautó mögötte haladt. 

Egy sofőr, három szabálysértés
Egy sofőr, három szabálysértés
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Szabálysértések sorozata

Rossz forgalmi sávból fordult a főútra, tilosban előzött és az irányjelző használatát is elmulasztotta. Már egy figyelmetlen vagy meggondolatlan döntés is balesethez vezethet. Vigyázz magadra, tartsd be a szabályokat!

- írták a bejegyzéshez

Az egyik hozzászóló megfogalmazott egy nagy igazságot, amire a videó láttán mindenki gondolt:

Mivan nem volt visszapillantó tükre vagy gyárilag ennyire hülye ? Ha mögöttem egy csíkos nem halmozom a baromságokat

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu