2 órája
Egy út során három szabálysértést is elkövetett (videó!)
A Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán osztott meg egy videót egy szabálysértő sofőrről, aki halmozta a bírságokat útja során.
A 82-es főúton, Zircen a rendőrség felvételt készített egy sofőrről, aki egy útja során összesen három szabálysértést is elkövetett, mindezt úgy, hogy a rendőrautó mögötte haladt.
Szabálysértések sorozata
Rossz forgalmi sávból fordult a főútra, tilosban előzött és az irányjelző használatát is elmulasztotta. Már egy figyelmetlen vagy meggondolatlan döntés is balesethez vezethet. Vigyázz magadra, tartsd be a szabályokat!
- írták a bejegyzéshez.
Az egyik hozzászóló megfogalmazott egy nagy igazságot, amire a videó láttán mindenki gondolt:
Mivan nem volt visszapillantó tükre vagy gyárilag ennyire hülye ? Ha mögöttem egy csíkos nem halmozom a baromságokat
