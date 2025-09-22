Egy út során három szabálysértést is elkövetett (videó!)

A 82-es főúton, Zircen a rendőrség felvételt készített egy sofőrről, aki egy útja során összesen három szabálysértést is elkövetett, mindezt úgy, hogy a rendőrautó mögötte haladt.

Egy sofőr, három szabálysértés

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Szabálysértések sorozata

Rossz forgalmi sávból fordult a főútra, tilosban előzött és az irányjelző használatát is elmulasztotta. Már egy figyelmetlen vagy meggondolatlan döntés is balesethez vezethet. Vigyázz magadra, tartsd be a szabályokat!

- írták a bejegyzéshez.

Az egyik hozzászóló megfogalmazott egy nagy igazságot, amire a videó láttán mindenki gondolt: